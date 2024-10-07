ثمن الكتكوت يتعدى سعر الدولار

أكد محمد إسماعيل صاحب مزرعة دواجن أن سبب ارتفاع الدواجن يأتى بعد رفع سعر الكتكوت الذى وصل إلى 55 جنيها أى أنه تعدى سعر الدولار، وذلك بسبب قلة الإنتاجية في الفترة التى تم فيها إعدام الكتاكيت نتيجة لعدم وجود أعلاف.



وأضاف إسماعيل فى تصريح للوفد قائلا: “إننا طالبنا وزارة الزراعة بالسماح باستيراد كتاكيت من الخارج لدخولها في دورة الإنتاج، لكنها رفضت بسبب الموقف الوبائي لبعض الدول"، مشيرا إلى أن الوزارة أكدت أنها ستضع شروط للاستيراد وهو ما سيأخذ وقتا كبيرا تشهد فيه الأسواق ارتفاعات أخرى للدواجن.



وأوضح إسماعيل أن هناك أيضا انتشار كبير للفيروسات بمزارع الدواجن أثرت على الإنتاجية في ظل غياب تام للهيئة العامة للخدمات البيطرية في التحصين و توفير الأمصال.



وطالب إسماعيل وزارة الزراعة بسرعة التدخل لتقديم الدعم خاصة لصغار المربين وتثبيت أسعار الأعلاف و الدواجن.

شهدت أسعار الدواجن والبيض ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية فوصل سعر الفراخ البيضاء لـ 100 جنيه للكيلو، والبانيه 220 جنيها للكيلو، وطبق البيض فى بعض المناطق 200 جنيه.