بعد 20 عامًا على اختراعها .. السجائر الإلكترونية لايمكن الإقلاع عنها بسهولة

بعد مرور ما يقرب من عشرين عامًا على طرح السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة، واجتذابها لملايين المستخدمين، لا تزال البيانات غير كافية حول كيفية الإقلاع عن استخدامها ــ وهو ما تشير الأبحاث إلى أن نحو 60% من المدخنين الإلكترونيين يرغبون في التوقف عنها.

وصرحت أماندا جراهام، كبيرة مسؤولي الصحة في مؤسسة Truth Initiative لمجلة "ذا تايم" إن السجائر الإلكترونية كثيراً ما تُطرح كحل لمشكلة تعاطي التبغ، الذي يودي بحياة ما يقدر بنحو 8 ملايين شخص في مختلف أنحاء العالم سنوياً، وأضافت جراهام: "حتى الآن لم يتحقق هذا الهدف. وما نراه هو أن الكثير من الناس يقولون: "أنا أستخدم الآن كمية من النيكوتين أكبر كثيراً مما كنت أستخدمه في السجائر".

لم توافق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على السجائر الإلكترونية كأدوات للإقلاع عن التدخين ، لكن العديد من الأشخاص يستخدمونها لهذا الغرض.

ولا توفر السجائر الإلكترونية، التي تسخن النيكوتين السائل وتحوله إلى رذاذ، للمدخنين بديلاً للنيكوتين الموجود في سجائرهم التقليدية فحسب، بل توفر أيضًا إجراءً مألوفًا: حركة وضع شيء ما على الشفاه واستنشاقه. تشير بعض الدراسات إلى أن هذا يمكن أن يجعل السجائر الإلكترونية بديلاً فعالاً - وأقل خطورة على ما يبدو، وإن لم يكن آمنًا تمامًا – للسجائر، ومع ذلك، وجدت أبحاث أخرى أن العديد من المدخنين يستخدمون السجائر الإلكترونية والسجائر بدلاً من الإقلاع عن التدخين تمامًا، مما قد يزيد من مخاطرهم الصحية.

وأشارت البيانات الفيدرالية إلى أن من بين البالغين في الولايات المتحدة، يبلغ معدل التدخين الإلكتروني بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا أعلى معدلات التدخين الإلكتروني. ونظراً لانخفاض استخدام السجائر بين المراهقين والشباب، فمن المرجح أن العديد من هؤلاء الأشخاص بدأوا التدخين الإلكتروني دون أن يكونوا مدخنين منتظمين على الإطلاق - ومن هنا يأتي القلق الواسع النطاق من أن السجائر الإلكترونية قد تجعل الأجيال الجديدة بأكملها مدمنة على النيكوتين .

وقال بنجامين تول، أستاذ في الجامعة الطبية في ولاية كارولينا الجنوبية، والذي يبحث في الإقلاع عن التدخين، إن تصميم السجائر الإلكترونية قد يجعلها مسببة للإدمان بشكل فريد.

وأضاف: إن السجائر تسبب الإدمان بشكل كبير أيضًا، بالطبع. ولكن هناك عدد محدود في العلبة وكل واحدة تحترق بسرعة إلى حد ما، مما يوفر نقاط توقف طبيعية. ولكن "إذا كان لديك 2000 نفخة من السجائر الإلكترونية" مليئة بمستويات عالية من النيكوتين، ولأن السجائر الإلكترونية لا تنطوي على نار، فمن الأسهل استخدامها في الأماكن التي لا يحلم فيها الكثير من الناس بالتدخين.

وأردف تول إن بعض الناس "يدخنون السجائر الإلكترونية ويضعونها تحت وسادتهم" حتى يتمكنوا من استخدامها أول شيء في الصباح، وهو مايجعل خطوة الإقلاع صعبة.