ماذا بعد ؟!

الإثنين 07/أكتوبر/2024 - 08:25 م 10/7/2024 8:25:19 PM

تحت عنوان «العزيمة والإصرار» استطاع فريق كرة اليد بالنادى الأهلى حصد الميدالية البرونزية فى منافسات كأس العالم لكرة اليد خلال الفترة من ٢٧ سبتمبر إلى ٣ أكتوبر، والذى أقيم فى العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة ٩ أندية وهم الأهلى، الزمالك، الخليج السعودي، برشلونة الإسباني، جامعة سيدنى الأسترالي، فيزبريم المجري، توباتى البرازيلي، كاليفورنيا إيجلز الأمريكى، وماجديبورج الألمانى.

المؤكد أن هذا الإنجاز كبيرًا لكرة اليد المصرية والنادى الأهلى على مستوى الدعم المالى وحصد مبلغ يقرب إلى 100 ألف يورو يسهم فى الارتقاء بمستوى اللعبة داخل النادى سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين وإقامة مزيد من المعسكرات التأهيلية وفرص الاحتكاك بالفرق الأوروبية، بالإضافة إلى تصدر القلعة الحمراء قائمة عظماء اللعبة فى العالم مما يعود بالإيجاب على منتخبنا الوطنى فى المنافسات المختلفة للعبة.

المارد الأحمر خلال مشواره فى البطولة استطاع أن يتخطى مواجهات صعبة نتيجة التخطيط الجيد من قبل المدير الفنى وجهازه، عن طريق التماسك الدفاعى والتمرير السريع واستغلال الثغرات الدفاعية للخصم والهجوم الضاغط ذلك خلال لقاءات جامعة سيدنى الأسترالى، برشلونة من الفرق ذات التاريخ العريق فى اللعبة.

من النتائج الخاصة بكأس العالم للأندية، تفوق الأهلي على منافسه التقليدى الزمالك، حيث حقق المركز الثانى والثالث والرابع بمعدل مشاركات تعادل 6 بينما حققت القلعة البيضاء المركز الثالث مرة واحدة فقط والمركز الرابع مرتين بمعدل مشاركات 7.

الإشادة الدولية من الاتحاد الدولى والوفود تؤكد على قدرة مصر التنظيمية وحسن الاستقبال والضيافة، حيث أن العاصمة الإدارية أبهرت الجميع من ناحية وما تمتلكه من بنية تحتية وملاعب، جعلت صالات مصر الرياضية المغطاة تحاكى دول العالم الأوروبى والمتقدم.

الجدير بالذكر أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للبطولة يأتى استكمالا لحرصه المتواصل على الاهتمام بالرياضة المصرية، واستثمار الأحداث العالمية من أجل الترويج إلى الجمهورية الجديدة، وجعل الرياضة لكافة المواطنين المصريين أسلوب حياة وخاصة فى ظل النمو المتزايد والحراك المتواصل نحو التنمية الشاملة والمستدامة لمختلف المنشآت الشبابية والرياضية.