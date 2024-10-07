مباحثات مصرية سعودية حول التوسع في مراكز التدريب المهني للمصريين قبل سفرهم

التقى وزير العمل محمد جبران، خلال ،اليوم الإثنين، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ، السفير صالح بن عيد الحوصني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة ،والوفد المرافق له ،لبحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال العمل،وتنقل الأيدي العاملة.

وزير العمل محمد جبران والسفير السعودي صالح بن عيد الحوصني

وأكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين،في تعزيز العمل العربي المشترك ،ومواجهة التحديات، وإستعرض الوزير جبران مع "السفير السعودي" ،عملية تطوير منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة،بهدف توفير عِمالة مصرية ماهرة ،ومُدربة على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحث الجانبان خطة التوسع في أعداد مراكز التدريب المهني المُجهزة لإجراءات الفحص المهني للعامل المصري قبل سفرة ،وتوعيته بحقوقه وواجباته،والتأكد من إمتلاكه المهارات المطلوبة، تطبيقًا للإتفاقية الموقعة بين البلدين.

وأوضح الوزير أن مصر حريصة على تعزيز مهارة العامل، وزيادة قُدراته التنافسية بالخارج، موضحًا أن استراتيجية وزارة العمل تسير فى هذا الاتجاه على قدم وساق، وأن الوزارة مُستعدة لتوفير العمالة لسد كافة إحتياجات سوق العمل في السعودية .

السفير السعودي أهمية تكثيف التعاون خلال الفترة المُقبلة

السفير السعودي

وناقش الوزير مع السفير السعودي أهمية تكثيف التعاون خلال الفترة المُقبلة ،في كل الملفات التي تخص تنقل الأيدي العاملة ،والتنظيم مُبكرًا، بشأن "العمالة المصرية الموسمية لموسم الحج"،والتنظيم لضمان "موسم" يتوفر فيه عامل ذات سُمعة طيبة، ومُدرب على المهنة التي سيعمل فيها ،وتكثيف الجهود لحمايته من كافة أشكال النصب والإحتيال التي قد يتعرض لها من جانب بعض شركات إلحاق العمالة.

واكد على دور الوزارة في مواجهة كافة الكيانات والشركات الوهمية، وشارك في اللقاء من الجانب السعودي فيصل الدعجاني ملحق الموارد البشرية السعودي بالقاهرة ،والدكتورسلطان السبيعي القنصل بالسفارة، ومن وزارة العمل ،المستشار القانوني لوزارة العمل أيهاب عبدالعاطي ،ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.