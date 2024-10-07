احتفالات المصريين في المملكة السعودية بذكرى انتصار ال ٦ من أكتوبر.. صور

بحضور الشعب السعودي وعددا من السفراء..



احتفل الاتحاد العام للمصريين في السعودية والجالية المصرية والقنصلية المصرية العامة بجدة بالذكري الـ51 لانتصار 6 أكتوبر المجيد وذلك بحضور العشرات من أبناء الجالية المصرية والشعب السعودي، وسفراء مصر بالمملكة.

وفي كلمته أكد السفير حمد عبدالمجيد، قنصل عام مصر في جدة، على أن ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة هي ذكرى يوم عظيم علينا يوم نتذكر فيه بالعرفان أبطالنا الذين صنعوا هذه المعجزة التاريخية بكل المقاييس العسكرية.

وتوجه بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية وللجيش المصري العظيم بهذه المناسبة والانتصار الذي مازال يتردد صداه في العالم كله حتى اليوم والجميع يتذكره.

وبدوره قال الدكتور سعيد يحيي رئيس اتحاد المصريين في الخارج فرع السعودية أن 6 أكتوبر 1973 هو أغلى الأيام في ذاكرة مصر والأمة العربية الذي عشناه انتصارا وإرادة وكرامة.

وأصاف يحيي، أن قوات مصر المسلحة استطاعت ان تكبد الجيش الاسرائيلي خسائر فادحة في الأرواح جعلت القادة الإسرائيليين يفكرون في أي وسيلة لوقف الحرب مهما يكن الثمن حتى لا تقع خسائر أكبر، مشددا على أن 6 اكتوبر أعاد لنا إيماننا الذي لم يتزعزع يوما بقدرة جيش مصر على أن يحمى ترابها في كل الأحوال والظروف.



وفي نهاية حديثه وجه التحية للقوات المسلحة بقيادة القائد الأعلي الرئيس عبدالفتاح السيسي درع مصر وحصنها الحصين، وتحية لكل نقطة دم تسلل عطرها يوما فوق رمال سيناء الحبيبة لتكتب ملحمة يوم من أيام مصر الخالدة.

كما وجه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على ما تحظى به الجالية المصرية من كريم الرعاية في وطنهم الثاني المملكة العربية السعودية.

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