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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

الاتحاد العام للمصريين في الخارج يشارك في احتفالات السفارة المصريه بسلطنة عمان

بوابة الوفد الإلكترونية

أقامت سفارة مصر في سلطنة عمان حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر، حضر الحفل عدد من كبار الضباط بقوات السُّلطان المسلحة ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى سلطنة عُمان.
وقد القى ملحق الدفاع المصري بسلطنة عمان العقيد أركان حرب محمد جمعة غالي، كلمة جاء فيها أن السلام دائماً يحتاج إلى قوة تحميه، لذا قام الجيش المصري بتطوير شامل، ضم كافة الأفرع والأسلحة بالقوات المسلحة، حيث تنوعت مصادر التسليح وتنامت الشراكات مع كبريات الدول في مجال التصنيع العسكري ووفرت مصر من الأسلحة والمعدات ومن وسائل التدريب والتأهيل لعناصرها ما يُمكنها من مجابهة التحديات والعدائيات المُحتملة التي تفرضها عليها التطورات الإقليمية وتطلعات المصريين نحو حماية مُقدراتهم ومصالحهم وسيادة ترابهم الوطني، ونحن نتحدث عن قيمة الانتصار علينا أن لا ننسى تضحيات المصريين وهم يقاتلون الإرهاب نيابة عن العالم.

وشارك عدد من رجال وسيدات الأعمال ولفيف من أبناء الجالية في الحفل كما شارك بعض من ممثلي الاتحاد العام للمصريين في عمان تحت التأسيس يتقدمهم  د.رشا الصراف ممثل الاتحاد العام للمصريين في سلطنة عمان بدعوة من ملحق الدفاع المصري العقيد بحري أح/ محمد جمعه غالى وحرمة .
وبعثت"الصراف" برسالة تهنئة إلى أبطال مصر العظماء الذين رفعوا راية مصر في انتصارات اكتوبر عام ١٩٧٣، وأكدت على أن التعاون المثمر بين البلدين يأتي تأكيداً على الروابط العميقة والتفاهم المشترك بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية تحت القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق والرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضر الحفل العميد الركن ياسر بن خليفة بن سعيد الطلبى، ضيف الشرف، والسفير خالد راضى، وأعضاء السفارة المصرية بمسقط، وعدد من أصحاب السمو، وكبار الضباط بقوات السُّلطان المسلحة ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى سلطنة عُمان.

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