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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

فخر لمصر.. شباب النواب تكرم النائبة آية مدني لانتخابها عضوا باللجنة الأولمبية الدولية

بوابة الوفد الإلكترونية

كرمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بعد انتخابها عضو اللجنة الأولمبية الدولية "مستقل دائم".

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، خلال حفل التكريم الذي  أقامته اللجنة اليوم، إن نجاح النائبة آية مدني، في انتخابات اللجنة الأولمبية الدولية، شرف كبير لمصر وانجاز غير مسبوق، لا يقل عن أي إنجاز عالمي تحقق في مجالات أخري.

وأشار إلي أن النائبة آية مدني، واحدة من ضمن ٣٠ عضو يديرون  الرياضة العالمية في اللجنة الأولمبية الدولية، متابعا: نحن في لجنة الشباب فخورين أنها عضو بالبرلمان المصري ، وعضو في لجنة الشباب .

من جانبها وجهت النائبة آية مدني الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، علي  تلك المكانة التي وصلت إليها، خاصة أنه كان حريص على تمكين المرأة وهو ما ساهم في تقلد المرأة المصرية العديد من المواقع القيادية والمناصب في مؤسسات الدولة المختلفة، فضلاً عن حرص القيادة السياسية على تعزيز تمكين الشباب.

واضافت: إنني فخورة بالمنصب، خاصة أنني أول امرأة مصرية تكسب المنصب بالانتخابات بالحصول علي 89 صوت بالموافقة وصوت واحد رفض و 8 امتناع، مؤكدة ان نجاحها في اللجنة الأولمبية الدولية ،ليس له علاقة بوجودها كرئيس لجنة لاعبين .

وحرص النائب محمد لبيب وكيل  لجنة الشباب ، والنائب نشأت العمدة امين سر لجنة الشباب ، علي تقديم التهنئة للنائبة أية مدني ، كما شارك في احتفالية اللجنة النواب اسامة عبدالعاطي

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