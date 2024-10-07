وزير التربية والتعليم يبحث الاستفادة من التجربة السويسرية

بحث محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستفادة من الخبرات السويسرية في مجال التعليم الفني.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم مع السفيرة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم قبل الجامعى.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى. أن سويسرا لديها خبرة طويلة فى مجال تنمية المهارات والتعليم التقنى والفنى وتجهيز الكوادر لاحتياجات سوق العمل.

وبحث وزير التربية والتعليم تعزيز التعاون مع سويسرا في إنشاء مجموعة من المدارس في مجالات الفندقة والزراعة الحديثة وبعض الصناعات الدقيقة، فضلا عن مجال التدريب والتعليم المهني.

كما بحث اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها بما يسهم في تأهيل الشباب المصري لسوق العمل.

وزير التربية والتعليم يشيد بالعلاقات المصرية السويسرية

وأشاد وزير التربية والتعليم بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وسويسرا في مختلف المجالات، خاصة في مجال التعليم قبل الجامعى.

وأعرب وزير التربية والتعليم عن تقديره للدعم السويسري لقطاع التعليم قبل الجامعى في مصر، والذي يتمثل في برامج التعاون المختلفة التي يتم تنفيذها، متطلعًا إلى مزيد من التعاون فى مختلف ملفات التعليم وتبادل الخبرات بين البلدين.

واستعرض وزير التربية والتعليم جهود الوزارة خلال الفترة الماضية في مواجهة التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية على مدار سنوات طويلة، مشيرا في هذا الإطار إلى الآليات التي تم تنفيذها لخفض الكثافات الطلابية في الفصول على مستوى مدارس الجمهورية وسد العجز في المعلمين، وذلك من خلال حلول واقعية تمت بناء على زيارات ميدانية للمدارس في ٢٠ محافظة ولقاءات مكثفة مع مديري المدارس والإدارات التعليمية.



وأشادت السفيرة إيفون باومان، بنجاح جهود الوزارة في مواجهة هذه التحديات، حيث هنأت الوزير على إطلاق عام دراسي ناجح ومنضبط.

وأكدت على أهمية استمرار التعاون في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، مثمنة دور وزارة التربية والتعليم فى تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، ومتطلعة إلى مزيد من التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بملفات التعليم وخاصة فيما يتعلق بالتعليم الفنى والمهنى.



وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتورة إيمان صبرى مساعد الوزير للتعليم الخاص وشيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وحضر من جانب سفارة سويسرا: إليزابيث جيلجن نائب البعثة الدبلوماسية بسفارة سويسرا، وسارة نور نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السويسرية.