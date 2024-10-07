اتصالات البرلمان: اعتماد 5 مليارات جنيه لزيادة أبراج شبكات المحمول بالمحافظات

شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة استعراض لجدول اعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد ، واكد بدوي ان دور الانعقاد الجديد سيكون استثنائي في حجم مشروعات القوانين وحجم التكامل بين البرلمان والحكومه لصالح الخدمات المقدمه للمواطن .

وكشف بدوي خلال اجتماع اللجنة علي موافقة وزارة الاتصالات علي تخصيص 5 مليار جنية لتدعيم شبكات المحمول بجميع محافظات الجمهوريه من خلال حصر كامل تقدمه لجنة الاتصالات للمناطق المحرومه بالتعاون مع النواب في جميع الدوائر وان اللجنه منفتحه علي جميع النواب لاستلام حصر شامل بجمكيع المناطق .

واضاف بدوي بان المصرية للاتصالات ممثلة في شركة we اعتمدت تركيب الف برج تدعيم للشبكه لخطتها هذا العام ، وهناك 700 مكتب بريد سيتم افتتاحها هذا العام ، بالاضافه الي اعتماد الهيئة القوميه للبريد لعدد 200 مكنة ATM لتركيبيها علي مستوي الجمهوريه بجميع القري والمراكز التي تحتاج الي خدمات البريد .

وطالبت النائبه مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بارسال كافه القوانين لاعضاء اللجنة لدراستها تمهيدا لمناقشتها مع متابعة التوصيات التي تخرج من اللجنه وآليه تنفيذها ، والتأكيد علي حضور المسئولين المعنين من الحكومه بمشاكل الاتصالات والانترنت والبريد منعا للتضارب .

وشددت محروس علي ضرورة تواصل اللجنة مع النواب لبحث طلبات الاحاطه المقدمه منهم للتوجيه الصحيح للجهات المعنيه .

من جانبه قال النائب محمد عبادة امين سر اللجنه بان لجنة الاتصالات يشهد لها بالانضباط خلال دور الانعقاد المنقضيه ، مشددا علي ضرورة اعتماد عدد من الزيارات الميدانيه بالتنسيق مع نواب لجنة الاتصالات ، ومراجعة لكل طلبات الاحاطه المقدمه من السادة النواب حتي يتسني لامانة اللجنة بتوجيهها الي الجهات المختصه .