جهاز العبور الجديدة يعلن طرح أراض استثمارية بأنشطة متنوعة

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اليوم الإثنين، عن طرح فرص استثمارية على الموقع الإلكترونى لبوابة خدمات المستثمرين، فى ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بتكثيف طرح الأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة.

قطع أراضي استثمارية للبيع في العبور الجديدة:

وجاءت الفرص الاستثمارية المطروحة كالتالي: