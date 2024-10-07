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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

جهاز العبور الجديدة يعلن طرح أراض استثمارية بأنشطة متنوعة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اليوم الإثنين، عن  طرح فرص استثمارية على الموقع الإلكترونى لبوابة خدمات المستثمرين، فى ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بتكثيف طرح الأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة.

قطع أراضي استثمارية للبيع في  العبور الجديدة:

 

وجاءت الفرص  الاستثمارية المطروحة كالتالي:

  • قطعة أرض مسلسل رقم ( ١-٢-٣-٤ ) بمساحة ١٠٥٥٥٥ م٢ (٢٥.١٣ فدان) بنشاط عمراني مختلط بالشريط الخدمي بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.
  • قطعة أرض مسلسل رقم ( ٥٠ ب ) بمساحة ٩٢٧٩ م٢ بنشاط تجاري إداري بالشريط الخدمي بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.
  • قطعة أرض مسلسل رقم ( ٦ أ ) بمساحة ٨٩٢٨ م٢ بنشاط تجاري بالشريط الخدمي بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.
  • قطعة أرض مسلسل رقم ( ١٥٣ ) بمساحة ١٦٩٦.١١ م٢ بنشاط تجاري بمنطقة خدمات أراضي بيت الوطن بمنطقة ٢٦٠٠ فدان.
  • قطعة أرض مسلسل رقم ( ١٦٦ ) بمساحة ١٧٠٩.٦٤ م٢ بنشاط تجاري بمنطقة خدمات أراضي بيت الوطن بمنطقة ٢٦٠٠ فدان.

 

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