جهاز العبور الجديدة يعلن طرح أراض استثمارية بأنشطة متنوعة
أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اليوم الإثنين، عن طرح فرص استثمارية على الموقع الإلكترونى لبوابة خدمات المستثمرين، فى ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بتكثيف طرح الأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة.
قطع أراضي استثمارية للبيع في العبور الجديدة:
وجاءت الفرص الاستثمارية المطروحة كالتالي:
- قطعة أرض مسلسل رقم ( ١-٢-٣-٤ ) بمساحة ١٠٥٥٥٥ م٢ (٢٥.١٣ فدان) بنشاط عمراني مختلط بالشريط الخدمي بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.
- قطعة أرض مسلسل رقم ( ٥٠ ب ) بمساحة ٩٢٧٩ م٢ بنشاط تجاري إداري بالشريط الخدمي بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.
- قطعة أرض مسلسل رقم ( ٦ أ ) بمساحة ٨٩٢٨ م٢ بنشاط تجاري بالشريط الخدمي بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.
- قطعة أرض مسلسل رقم ( ١٥٣ ) بمساحة ١٦٩٦.١١ م٢ بنشاط تجاري بمنطقة خدمات أراضي بيت الوطن بمنطقة ٢٦٠٠ فدان.
- قطعة أرض مسلسل رقم ( ١٦٦ ) بمساحة ١٧٠٩.٦٤ م٢ بنشاط تجاري بمنطقة خدمات أراضي بيت الوطن بمنطقة ٢٦٠٠ فدان.
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