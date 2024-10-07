برشلونة يكشف طبيعة إصابة فوران توريس

كشف نادي برشلونة الإسباني طبيعة إصابة لاعب الفريق الأزل لكرة القدم فيران توريس، بعدما أُصيب خلال مباراة ديبورتيفو ألافيس، بالأمس الأحد.

وغادر لاعب برشلونة مباراة ألافيس مبكرًا في الدقيقة الـ 6 من عمر المباراة، ليقرر المدرب الإسباني هانز فليك تغييره.

وأكد برشلونة في بيان رسمي، أن فيران توريس خضع للعديد من الفحوصات الطبية الشاملة صباح اليوم الإثنين، والتي أظهرت النتائج تعرضه لإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين من الفخذ الأيمن.

ولم يوضح النادي الإسباني موعد عودة فيران توريس للملاعب، مما يجعل هناك قلق من ابتعاد اللاعب لفترة طويلة مقبلة.

الجدير بالذكر أن برشلونة نجح في تحقيق الفوز على نظيره ديبورتيفو ألافيس بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي لُعب بالأمس الأحد.