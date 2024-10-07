أحمد فتحي: "أتمنى وصول الأهلي وبيراميدز لنهائي الأبطال"

أكد أحمد فتحي، لاعب الأهلي وبيراميدز السابق، أنه يتمنى تأهل الثنائي الأهلي وبيراميدز لنهائي دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الحالي، بعد القرعة التي اُجريت خلال الساعات القليلة الماضية.

وأسفرت القرعة عن وقوع بيراميدز والأهلي في مجموعتين قويتين، مما يجعل هناك ترقب من مبارياتهم في هذا الدور.

تصريحات أحمد فتحي

تحدث أحمد فتحي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت"، حيث قال: "لقد منحنا الله أعطاني نعمة منذ أن لعبت الكرة وحتى الآن، بالتأكيد حققت أمورًا جيدة وأخرى سيئة، لكن ربنا أعطاني الكثير، وسأبدأ مرحلة مهنية جديدة".

وأكمل: "أرى أن المجموعة الثانية صعبة لأن بها فريقين من المغرب، إلى جانب صن داونز الجنوب إفريقي، وهي أصعب مجموعة، وستكون صعبة على صن داونز أكثر، لأنه سيذهب إلى المغرب مرتين".

وأضاف: "صعب أن أتنبأ بقوة المباريات إلا عندما أشاهدها، ممكن أندية تحقق مفاجآت، ومعظم الأندية تمتلك جماهير وهذا يفرق معهم، وأرى إن المجموعات متوازنة بشكل عام، أتمنى التوفيق لجميع الفرق، وبالأخص الأهلي وبيراميدز ويصلان للنهائي".