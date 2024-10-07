رئيس جامعة المنصورة يفتتح مهرجان الأنشطة الطلابية للعام الجامعي الجديد

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، اليوم الإثنين مهرجان الأنشطة الطلابية مع بداية العام الجامعي الجديد 2024-2025 م، بحضور بحضور الدكتور وليد الطنطاوى الأمين المساعد لشئون التعليم الطلاب، الدكتور محمد صبري سرايا منسق الأنشطة الطلابية، الدكتورة مريم ويصا منسق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقطاع التعليم والطلاب، و منسقي المبادرة بالكليات المختلفة، أحمد العشري مدير عام رعاية الطلاب، على إسماعيل رئيس اتحاد الطلاب، ومديري الأنشطة بإدارة رعاية الطلاب.



وتفقد رئيس الجامعة خلال الجولة 9 نقاط داخل الحرم الجامعي تمثل نشاط الإدارات المختلفة لرعاية الطلاب بالجامعة وهى: أنشطة الجوالة والخدمة العامة، النشاط الثقافي، النشاط الفني " مهرجان التسوق للطالب المنتج"، النشاط الاجتماعي والرحلات، رعاية الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، النشاط الرياضي، الأسر الطلابية والاتحادات، النشاط العلمي والتكنولوجي، إعداد القادة بالإضافة إلى خيمة خاصة بأنشطة وخدمات مراكز التطوير المهنى، خيمة مكافحة الإدمان والتدخين.



وأكد الدكتور شريف خاطر أن الجامعة تهدف لبناء الانسان و تعمل على تأهيل الطلاب واعدادهم ليكونوا قادة فى المستقبل من خلال الاندماج بالأنشطة الطلابية المختلفة، ولقد اهتمت الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما غير مسبوق بالشباب من خلال الإهتمام بالأنشطة الثقافية والرياضية، والتى لا تقل أهمية عن العملية التعليمية حيث تعمل الأنشطة الطلابية على دعم وتكامل شخصية الطالب، مما يقدم خريج متميز على كافة المستويات وبالتالى تعمل على بناء شخصية خريج متميز هذا التميز سيؤثر على رفع مستوى الخريج محلياً ودولياً.



وأوضح الدكتور محمد عطية البيومى أن المهرجان يعمل على رفع مهارات الطلاب، وهى جزء من بناء شخصية الإنسان المتكاملة، وهو الهدف الأساسى للجامعة، كما تهدف الجامعة على إمداد الطالب بالمهارات اللازمة ليقوم بدوره فى بناء المجتمع والدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة، وعبر عن فخره واعتزازه بطلاب جامعة المنصورة مؤكداً تميزهم بعلمهم ومواهبهم المختلفة فهم الأمل في المستقبل.



جدير بالذكر أن أنشطة المهرجان تتضمن مسابقات كرة الطائرة، و كرة القدم، وكرة السلة، وملاعب التنس الأرضى، وملاعب البادل، ومهرجان الإنشاد الديني، والترانيم من التراث المصرى، المراسل و المذيع التليفزيونى والإذاعى، ومسابقة الرسم الفوري، والشطرنج، ومسابقات ثقافية ودينية، كما يتم أيضا تنظيم أنشطة طلابية متكاملة مخصصة لذوي الهمم كنشاط موازي للمهرجان.