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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أحمد فتحي: "الأهلي وبيراميدز سيتعرضان للإرهاق"

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

كشف أحمد فتحي، لاعب الأهلي وبيراميدز السابق، أن قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا قوية للغاية، والتي سُحبت خلال الساعات القليلة الماضية.

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وشدد فتحي على أن الأهلي وبيراميدز سيتعرضان للإرهاق خلال دور المجموعات بعد خوضهم مباريات قوية في الخارج.

وتحدث أحمد فتحي في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "أظن أن الأهلي وبيراميدز سيتعرضان للإرهاق بسبب كثرة المباريات المُقبلة".

وتابع: "وجهة نظري أن الفريق لا بد أن يمتلك دكة بدلاء جيدة، لأن المباريات لن تكون سهلة، ووارد يحدث إجهاد للاعبين".

وأضاف: "البطولة لن تكون سهلة على الأندية المصرية لأن الدوري طويل وهذا يرهق اللاعبين، ولا بد أن يُحضر كل مدرب لاعب وإثنين وثلاثة في كل مركز".

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