100 ألف مستفيد من فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان" بالبحر الأحمر

فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنتشرت فرق مبادرة بداية لتعزيز بناء الإنسان لتطوف جميع شوارع البحر الأحمر من رأس غارب حتى الشلاتين، وذلك من ٩/١٧/ ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٤/٩/٣٠ - لتقديم الخدمات "١٠٤,٥٦٠" مستفيد خلال مبادرة" بداية "

وكانت مواقع التنفيذ كالتالى :-

مسجد الهدايه ادارة راس غارب.

المسجد الكبير ادارة مرسي علم.

مسجد التوبه إدارة القصير.

مسجد الصالحين إدارة سفاجا.

مسجد الميناء ادارة الغردقة.

مسجد فاطمه الزهراء ادارة رأس غارب.

مسجد السكينه إدارة القصير.

مسجد الخالدين إدارة سفاجا.

مسجد الميناء إدارة رأس غارب.

مسجد التقوى إدارة سفاجا.

مسجد ابوبكرالصديق إدارة القصير.

المسجد الكبير ادارة مرسي علم.



وفرق ثابتة بمستشفى الحميات والغردقة العام صباحًا، وعيادات متنقلة أمام بيع المصنوعات، وعيادات متنقلة أمام كارفور، وتم تقديم خدمات علاجية ل"٤٥٣٠٩ "منتفع وتشمل ( أشعة ومعامل وعلاج طبيعي وعمليات جراحية، أسنان ،اورام ،عيادات،غسيل كلي ،حضانة، العناية).

هذا بالإضافة الي تقديم خدمات وقائية " ٣٥٧٤" منتفع تشمل تطعيم الاطفال التطعيمات الروتينية حتي الساعة السادسة.

و تقديم الخدمات " ٣٠١٧١ " منتفع بجميع المبادرات الرئاسية، بما في ذلك:

- الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والاعتلال الكلوي

- دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالفحص الذاتي للثدي والكشف المبكر عن الأورام السرطانية

- صحة الأم والجنين

- مبادرة السمعيات

- فحص المقبلين على الزواج

فحص الغدة الدرقية

الامراض الوراثيه

خدمات كبار السن

حملة قلبك امانة

- خدمات التثقيف والتوعية الصحية

- هذا جنبا الي جنب الي تقديم التوعية ل ٥٩٨٣ مستفيد في شتي الموضوعات الصحية الحالية والطارئة

وتقديم خدمات تنظيم الاسرة ل ١٨٧٠٦ منتفعة وتشمل حاصلات علي وسائل تنظيم الاسرة المختلفة بالإضافة إلى ندوات توعوية ،متابعة حمل ،سونار ،كشف نسا، كما تم تقديم خدمات ل ٨١٧ منتفع من خلال القوافل.

وحث الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بأهمية مشاركة الجميع للاستفادة من هذه الخدمات الهامة خلال مبادرة "بداية ".