نابي كيتا: "الأهلي فريقي المفضل في إفريقيا"

أكد الغيني نابي كيتا، لاعب ليفربول السابق، أن الأهلي يعد النادي الأفضل له في إفريقيا، بعد البطولات التي حققها خلال السنوات الماضية.

وتحدث نابي كيتا في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت"، حيث قال: "بالطبع، أنا سعيد بالتواجد هنا، ليس لدي الكثير لأقوله ولكن أتمنى الأفضل لكل المجموعات ونرى لعبا نظيفا والأفضل يتوج باللقب".

وأكمل: "بالتأكيد، المجموعة الثانية هي أصعب مجموعة، لأن كل الفرق قوية، وسنرى كرة قدم جميلة بينهم".

وأردف: "أعتقد أن كرة القدم في إفريقيا تغيرت كثيرًا، أشاهد اللاعبين الشباب والمواهب العالية، يمتلكون أحلامًا كبيرة".

وأتم نابي كيتا تصريحاته: "أثق في الأهلي جيدًا، هو النادي المفضل لي في إفريقيا، أتمنى التوفيق لهم، لا أعرف الكثير من أسماء اللاعبين، لكني أتابعه دائمًا".