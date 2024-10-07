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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حماس: مجازر العدو في مخيم جباليا وشمال القطاع دليل على فشل الاحتلال

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت حركة حماس، أن ما قام به العدو الصهيوني النازي من مجزرة بشعة في مخيم جباليا وشمال القطاع، والتي أوقعت المئات من الشهداء والمصابين، دليل على فشل الاحتلال وعجزه عن تحقيق أهدافه، وبأنه عدو مجرم فاشي متعطش للدماء.

وقالت حركة حماس في بيان عبر حسابها: نؤكّد بعد عام من مجازر العدو بحق شعبنا في قطاع غزة أن هذه الجرائم تتم بشكل مباشر وبدعم من الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن الذين يدعمون هذا الكيان المجرم بالسلاح والذخيرة وهي سياسة صهيوأمريكية لاستمرار حرب الإبادة ضد شعبنا.

 

ودعت حماس، شعوب أمتنا العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، إلى الخروج والاستنفار في كافة الساحات والميادين للتعبير عن غضبهم واستنكارهم لهذه الجرائم وقوفاً وتضامناً مع أبناء شعبنا الفلسطيني.

 

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