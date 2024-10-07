"ماهر" : عندى ثقة فى اللاعبين والمجموعات قوية ومتوازنة

عقب قرعة الكونفيدرالية ومواجهة الزملك

أكد على ماهر المدير الفنى للنادى المصرى عقب إعلان قرعة دور المجموعات من النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي أسفرت عن وقوع فريق المصري في المجموعة الرابعة والتي تضم أندية الزمالك وانيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي أن القرعة جاءت متوازنة لحد كبير وأن مستويات الفرق الستة عشر المتأهلة لهذا الدور متقاربة بشكل كبير لذلك جاءت المجموعات الأربع قوية ، معربًا عن ثقته الكاملة في إمكانات لاعبيه وقدرتهم على تقديم عروض قوية والتأهل لدور الثمانية ، وأن وقوع فريقين من بلد واحد في مجموعة واحدة سلاح ذو حدين خاصة مع الدراية التامة والكاملة لدى كل فريق بقدرات وإمكانيات الفريق الآخر ، وأن ما يشغله حاليًا هو تجهيز الفريق لخوض غمار منافسات دور المجموعات على الوجه الأكمل لتحقيق طموحات الجماهير ومجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو والذي يضع كامل ثقته في لاعبيه والجهاز الفني .

وكانت قرعة الكونفيدرالية قد أوقعت النادى المصرى فى مواجهة الزمالك ، وسوف يؤدى الفريق الجولة الأولى بمصر أمام انيميا النيجيري والجولة الثانية أمام بلاك بولز الموزمبيقي خارج مصر والجولتين الثالثة والرابعة أمام الزمالك والجولة الخامسة أمام انيمبا بنيجيريا والجولة السادسة والأخيرة أمام بلاك بولز الموزمبيقي في مصر .