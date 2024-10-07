واعظة بالأوقاف.. سورة العصر تحتوى على معالم نصر 6 أكتوبر

تزامنًا مع ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، قالت الدكتورة وفاء عبد السلام، الواعظة بوزارة الأوقاف، أن سورة العصر، تُعد نموذجًا مثاليًا للمبادئ والقيم التي يجب أن يُؤسس عليها أي مجتمع يسعى للتقدم والنصر.

وأضافت عبد السلام، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، سورة العصر تحتوي على معالم للنصر، حيث تُبرز قيمًا رفيعة تسهم في بناء المجتمع القوي والمزدهر.

وتابعت الواعظة بوزارة الأوقاف: عند استقراء التاريخ الإسلامي، بدءًا من غزوة بدر الكبرى وما قبلها، وحتى نصر العاشر من رمضان، نجد أن هناك مجموعة من العوامل البارزة، وعلى رأسها الإيمان، والعلم، والعمل، فعندما يقول الله تعالى: (والعصر إن الإنسان لفي خسر)، فإنه يستثني من الخسران المؤمنين الذين يعملون الصالحات.

وأشارت إلى أهمية إدراك الوقت، قائلة: "الله سبحانه وتعالى بدأ بالقسم بالوقت، وهذا يُظهر أن الأمم المنتصرة تدرك قيمة الوقت، وأن التقدم يتطلب وعيًا بأهمية كل لحظة".

وأكدت أن الإدراك للمشكلات في لحظات النكسات، مثل هزيمة 1967، يستوجب عملًا جادًا لتحويل الهزيمة إلى نصر، مضيفة: "لذا، فإن الواجب على الأمة أن تكون فاعلة وقوية ومؤثرة.



حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

من الأمور المشروعة والمندوب إليها: الاحتفال بالمناسبات التي تَفَضَّلَ الله عز وجل بأن جعلها أحداثَ فرحٍ أو انتصار؛ بحيث كلما تداولتها الأعوام وتعاقبتها الأيام، تذكّر الإنسان ما كان بها من مآثر ومنن وإنعام؛ فيتجدّد لديه استحضار مشاعر فضل الله تعالى عليه، فيفرح لذلك في حينها كما كان فرحه أو فرح مَن سَلَفَهُ بها في يومها.

ويزداد ذلك الاحتفال مشروعية واستحسانًا إذا تعلّق بيومٍ وطنيّ مجتمعيّ؛ كيوم انتصار مصرنا الحبيبة والعالم العربي كله في حرب أكتوبر المجيدة؛ ذلك أنّ الفرح بذلك اليوم يتجاوز الفرد إلى المجتمع كله، حتى اعتُبر عيدًا قوميًّا مصريًّا يسعد فيه جميع المواطنين ويتذكرون بطولاتهم وبطولات مَن سَلَفَهم.

والاحتفال بها من الأمور التي يُقرّها الفهمُ الصحيح لنصوص الشرع الشريف؛ لما فيه من إظهار الفرح بنعم الله تعالى على البلاد بسواد أمنها واستقرارها، إضافة إلى الامتثال للأمر الشرعي بالتذكير بأيام الله ومن أعظمها أيام النصر، مع ما في هذه الاحتفالات من تجديد أبلغ معاني الوفاء والعرفان لمَن بذلوا أرواحهم فداء الوطن بذكرهم وإكرام أهليهم، علاوة على استعادة سمات العمل الجاد ومُقَوّمات حب الوطن والإخلاص في رفع رايته عالية عزيزة مهابة.

وفي واقعة السؤال: ما تفعله عائلتكم من الاجتماع كل عام بقصد الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة هو أمر جائز شرعًا، ومستحسنٌ طبعًا، وإبراز لحب الوطن، وموافق تمام الموافقة لمقصود الشرع، وتطبيق عملي لمراده.