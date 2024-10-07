سفير القاهرة بمسقط: العلاقات بين مصر وسلطنة عمان وثيقة ومتميزة ونموذج يحتذى

أكد السفير خالد راضي سفير مصر لدى سلطنة عمان أن العلاقات بين مصر وسلطنة عمان وثيقة وقوية ومتميزة، وتعد نموذجاً يحتذى في العلاقات العربية.



وقال السفير خالد راضي على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر "أكتوبر العمران" بسلطنة عمان - إن علاقات مصر وعمان شهدت طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة في ظل تعدد الزيارات بين المسؤولين في البلدين، مشدداً على أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسقط وزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة منحتا دفعة قوية للعلاقات بين البلدين في كافة المجالات وعلى مختلف المستويات، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

السفير خالد راضي سفير مصر لدى سلطنة عمان



‏وحول المشاركة المصرية في المؤتمر، أبرز السفير خالد راضي أن هناك مشاركة مصرية متميزة في المؤتمر من خلال عدد من الشركات على رأسها (المقاولون العرب) التي تعد مثالاً للشركات الوطنية المتميزة في مجالها، معرباً عن فخره بنشاط الشركة داخل وخارج مصر، والمكانة المرموقة التي تتبوأها الشركة في شتى أقطار العالم.



‏وذكر أنه انعكاساً للثقة التي تكتسبها شركة (المقاولون العرب) على المستوى الدولي، فقد تم إسناد عدد من الأعمال الهامة للشركة خاصة في مجال السدود و الموانئ.

‏ وأعرب عن تطلعه لتواجد عدد أكبر من الشركات المصرية العاملة في السوق العمانية خلال المستقبل القريب، سواء الشركات الحكومية أو الخاصة.

‏ ورداً على سؤال حول كيفية استغلال الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر في تعزيز علاقات التعاون بين القاهرة ومسقط في مجال الإسكان والتخطيط، شدد السفير خالد راضي على أن مصر تشهد نهضة وطفرة كبيرة في مجال الإسكان والتخطيط ويتجلى ذلك بوضوح في إنشاء مصر عدداً كبيراً من المدن الجديدة ومن أهمها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة، وغيرها، الأمر الذي منح الشركات الوطنية التي ساهمت في تشييد تلك المدن خبرات كبيرة في مجال التشييد والبناء والتخطيط العمراني، مما يعزز فرص تلك الشركات في الدخول إلى كافة الأسواق الإقليمية والدولية.

‏ وتابع أن ما شهدته مصر من طفرة عمرانية جعلها محل اهتمام كبير من كافة دول المنطقة التي عملت على إبرام علاقات الشراكة والتعاون في مجال الإسكان سعياً لنقل الخبرات والتجارب المصرية في هذا المجال.

‏ ونوه بأن الدولة المصرية مستعدة لنقل خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية لأشقائها العرب وفي القلب منهم سلطنة عمان، سعياً لتحقيق التوأمة بين المشروعات الرائدة فى البلدين، مثل مدينة العلمين الجديدة بمصر ومدينة السلطان هيثم بسلطنة عمان.

وأوضح أن التجربة العمرانية المصرية، ي تجربة ثرية في حجمها وجودتها وأهدافها، مشيداً في الوقت ذاته بجهود سلطنة عمان، في وضع المخططات لتنفيذ عدد من المدن الجديدة والمشروعات التنموية.