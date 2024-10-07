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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

خالد جلال يتلقى عروضاً ليبية وعراقية

خالد جلال
خالد جلال

تلقى خالد جلال ، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضاً من أحد أندية الدوري الليبي الممتاز.

وتواصل أحد الوسطاء مع خالد جلال لإخطاره برغبة أحد الأندية الصاعدة للدوري الليبي بالاستعانة بخدماته كمدير فني للفريق.

وتلقى جلال أيضاً عرضاً من أحد أندية الوسط في الدوري العراقي بخلاف أحد أندية الدوري الممتاز التي تواصلت مع مدرب الزمالك السابق وهو ما يفاضل بينه جلال حالياً.

ويملك خالد جلال مسيرة مميزة في مجال التدريب بعد قيادته الزمالك كمدير فني بجانب عمله مع البنك الأهلي وفاركو.

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