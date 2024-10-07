الاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية يتعهد بدعم الشركات الناشئة بالدول العربية

في إتجاه تدعيم الروابط العربية من قبل الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ألتقي المستشار أسامه موسى البيطار الأمين العام للإتحاد بأحد رموز الأعمال في مصر والمنطقة العربية المهندس محمد نجاتي رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات المتخصصة في مجال تقديم الخدمات المتطورة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك بتسهيل عمليات الإندماج والإستحواذ وتقديم الاستشارات في مجالات متعددة، بالإضافة إلى بناء شبكة علاقات تربط الشركات الناشئة بالمستثمرين لدعم نموها والحصول على التمويل.

وتبادل الطرفان وجهات النظر المختلفة المرتبطة بالتعاون ووضع الحلول الواجبة لمواجهة التحديات التي تواجه الشركات العامله في هذا المجال.

وأشار الطرفان إلى أهمية التعاون وعقد مثل هذه اللقاءات بغرض تفعيل التعاون المرتبط بالشراكة في دعم الابتكار وريادة الأعمال بالمنطقة العربية، وتعهدا بتقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة،وحماية حقوق الملكية الفكرية لأعمال تلك الشركات العاملة في كافة الدول العربية.