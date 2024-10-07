عاجل
أبو عبيدة: عملية طوفان الأقصى الأكثر احترافية ونجاحا في العصر الحديث
الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

الاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية يتعهد بدعم الشركات الناشئة بالدول العربية

المستشار أسامة موسى
المستشار أسامة موسى البيطار والمهندس محمد نجاتي

في إتجاه تدعيم الروابط العربية من قبل الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ألتقي المستشار أسامه موسى البيطار الأمين العام للإتحاد بأحد رموز الأعمال في مصر والمنطقة العربية المهندس محمد نجاتي رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات المتخصصة في مجال تقديم الخدمات المتطورة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك بتسهيل عمليات  الإندماج والإستحواذ وتقديم الاستشارات في مجالات متعددة، بالإضافة إلى بناء شبكة علاقات تربط الشركات الناشئة بالمستثمرين لدعم نموها والحصول على التمويل.

txt

الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية يطلق مبادرة وطنية لدعم الابتكار والإبداع

txt

الاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية: كيان الدقي الشرعي والوحيد للاتحاد

وتبادل الطرفان وجهات النظر المختلفة المرتبطة بالتعاون ووضع الحلول الواجبة لمواجهة التحديات التي تواجه الشركات العامله في هذا المجال.

وأشار الطرفان إلى  أهمية التعاون وعقد مثل هذه اللقاءات بغرض تفعيل التعاون المرتبط بالشراكة في دعم الابتكار وريادة الأعمال بالمنطقة العربية، وتعهدا بتقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة،وحماية حقوق الملكية الفكرية لأعمال تلك الشركات العاملة في كافة الدول العربية.

 

مواد متعلقة

سفير القاهرة بمسقط: العلاقات بين مصر وسلطنة عمان وثيقة ومتميزة ونموذج يحتذى

وزير التربية والتعليم يستقبل سفيرة سويسرا

فزعة للخدمات العامة الأفضل لك لتسهيل الخدمات العامة في السعودية

جامعة عين شمس تنظم احتفاليه ضخمة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر
الجريدة الورقية