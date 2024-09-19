الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية يطلق مبادرة وطنية لدعم الابتكار والإبداع

أطلق الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية مبادرة وطنية تحت عنوان "أفكارنا الصغيرة حقوقنا الكبيرة" و تهدف المبادرة إلى تدريب أطفال المدارس في دول الوطن العربي بدءا من مصر وذلك على مفاهيم وأساسيات حقوق الملكية الفكرية، وأهميتها في دعم الإبداع والابتكار لدى الطلبة.



وقد أوضح الدكتور وليد أمين المدير التنفيذي للاكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية احدى مشاريع الاتحاد التي تعمل على تنفيذ هذه المبادرة، أنه تم إطلاقها من القاهرة من خلال عقد أول ورشة عمل للأطفال بمرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي في إحدى المدارس بمنطقة حلوان.

وقد استهدفت الورشة تعريف الأطفال بحقوق الملكية الفكرية بشكل غير تقليدي بعيدا عن الحفظ والتلقين وذلك من خلال قيام الأطفال ببعض الألعاب، والأنشطة التفاعلية التي قامت باعدادها الأكاديمية بإشراف متخصصين تربويين، فضلا عن مدربين محترفين في الملكية الفكرية ، ومنها يستنبط الأطفال ماهية حقوق الملكية الفكرية، وتحفيز الإبداع والابتكار لديهم من خلال تعريفهم بأهمية حقوق الملكية الفكرية للمجتمع، وما تعود به على المبدعين والمبتكرين من حوافز ومزايا، وبالتالي على المجتمع ككل.



من جهته، أشار المستشار أسامه البيطار الأمين العام للإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية أنه بالفعل فقد أثبتت الورش والتي مازالت مستمرة أنها مثمرة وفاعلة بعد أن أصبح الأطفال الذين تلقوا تدريبات في تلك الورش بشكل عملي على وعي بحقوق الملكية الفكرية، وأهميتها للمجتمع وللمبدعين والمبتكرين، فضلًا عن إلمامهم بشروط حماية حقوقهم على إبداعاتهم وابتكاراتهم، رغم حداثة أعمارهم.



ونبه البيطار إلى أهمية حقوق الملكية الفكرية على إقتصاديات الدول ومن ثم فأن تبني تلك الفكرة بواسطة الإتحاد العربي من خلال الأكاديمية العربية بين أطفال المدارس يخلق نوعا من الوعي بشكل مبكر بتلك الحقوق والذي سيكون له مردودا إيحابيا على المجتمعات العربية وتأثيرها على الاقتصاد القومي في الوطن العربي بشكل مباشر وسريع. مشيرا الى ان المبادرة تبدأ من مصر وسوف تنطلق الى باقي الدول العربية من خلال جهات ابدت رغبتها بهذا المشروع الريادي مثل السعودية والكويت والأردن.

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