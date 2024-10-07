بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، ارتفاعًا بشكل جماعي في نهاية تعاملات اليوم الإثنين 7-10-2024، ليغلق مؤشر السوق العام على ارتفاع بمقدار 18.71 نقطة، ما نسبته 0.27 في المائة، ليصل عند مستوى 6984.42 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 16ر280 مليون سهم، بقيمة 6ر69 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 17195 صفقة نقدية.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 47ر0 في المئة، ما يعادل 37ر29 نقطة، ليغلق عند مستوى 01ر6186 نقطة، من خلال تداول 2ر159 مليون سهم، عبر 7993 صفقة نقدية، بقيمة 7ر18 مليون دينار.

وصعد مؤشر السوق الأول 38ر32 نقطة، بنسبة 43ر0 في المئة، ليبلغ مستوى 31ر7533 نقطة، من خلال تداول 9ر120 مليون سهم، عبر 9202 صفقة، بقيمة 8ر50 مليون دينار.

وتراجع مؤشر (رئيسي 50) 02ر38 نقطة، بنسبة 62ر0 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 57ر6125 نقطة، من خلال تداول 17ر127 مليون سهم، عبر 5487 صفقة نقدية، بقيمة 4ر14 مليون دينار.

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات 5.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه عند مستوى 2.249 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 31819 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 39316 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13794 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 7571 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 10828 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 3275 نقطة.وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 31819 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 39316 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13794 نقطة.