خبير مالي يتوقع استكمال مؤشرات البورصة موجة صعودها خلال تعاملات الأسبوع

تستأنف البورصة غدًا التداولات بعد انتهاء عطلة ذكرى احتفالات أكتوبر المجيد وسط توقعات بمواصلة موجة الصعود.

تتوقع دعاء زيدان خبير أسوق المال أن تستكمل البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجة الصعود مدعومة بتدني أسعار الكثير من الأسهم المقيدة.

تتوقع" زيدان" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسية خلال الأسبوع مستوى 32000 نقطة، على أن يمثل مستوى 31800 نقطة، منطقة مقاومة، حال تجاوزها سوف ينطلق لمستوى 32000 نقطة.

تتوقع أيضا أن تمثل منطقة 31200 نقطة منطقة دعم أولى، ومستوى 30700 نقطة دعم ثان.

ورغم تصاعد أعمال العنف في المنطقة، وحالة الترقب التي سادت المستثمرين المتعاملين إلا أن البورصة نجحت خلال الجلسات القليلة الماضية في تجاوز هذه المخاوف، وسط نشاط كبير من المؤشرات الرئيسية والفرعية.

اتجه المستثمرون إلى القطاعات الدفاعية للتحوط من حدوث أي تطورات في المنطقة، وهو ما دفعهم إلى الشراء المكثف في هذه الأسهم سواء كانت أسهم قطاعات الأدوية أو الأغذية، أو العقارات.

كما نجح المؤشر الرئيسي إيجي أكس30 في أن يتحرك بحدود 600 نقطة صعودا، وهبوطا، نتيجة للأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، لكن سرعان ما تماسكت المؤشرات لتحقق صعود ملموس، بعدما نجحت في استرداد خسائرها.

نشطت الأسهم القيادية، والأسهم الدفاعية، التي شهدت تدفقات كبيرة من جانب المستثمرين الباحثين عن التحوط من الأزمات.