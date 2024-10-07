وزير الاتصالات: إطلاق خدمات الجيل الخامس لحظة فارقة في تاريخ القطاع

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن توقيع الدفعة الثانية من تراخيص الجيل الخامس (5G) لشركات الاتصالات الرائدة: فودافون، اتصالات، وأورانج يعد لحظة فارقة في مسار تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أضاف طلعت خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن توقيع الدفعة الثانية من تراخيص الجيل الخامس، الإثنين، أن دخول الجيل الخامس نقلة نوعية في تحسين خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأكد وزير الاتصالات أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة القطاع على تقديم الدعم لمختلف قطاعات الدولة، خصوصًا في مجالات الحكومة الرقمية وإنترنت الأشياء.

كما أعرب عن أهمية الشراكة المستمرة بين الدولة وشركات الاتصالات لتطوير خدمات تكنولوجيا المعلومات بما يخدم المجتمع والمواطنين على حد سواء.

وجه وزير الاتصالات الشكر للمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على جهوده وفي هذه الاتفاقية، ولقبه "بمايسترو الاتفاق"، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات سيستمر ويتوسع لتقديم مزيد من الابتكارات التكنولوجية.

كما أكد أن قطاع الاتصالات بات شريكًا أساسيًا في دعم جميع قطاعات الدولة في سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

قال طلعت إن هذا الإنجاز يعكس حرص القطاع على دعم الاقتصاد الوطني والصناعات المحلية التي تعتمد على أحدث تقنيات الاتصالات، ويعزز دوره كمحرك رئيس في التنمية الشاملة.