جامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان " أكتوبر .. استراتيجية النصر والعبور للمستقبل"

شهد الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، ندوة تحت عنوان ( أكتوبر.. استراتيجية النصر والعبور للمستقبل)، والتي تأتي في إطار فعاليات الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت إشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، وتنظمها كلية الخدمة الاجتماعية بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور نادية عبد العزيز وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار العسكري بالفيوم، ومحمد هاشم مدير مركز النيل للإعلام بالفيوم، ومحمد سعد مدير عام إعلام شمال الصعيد، وأعضاء هيئة التدريس والإعلاميين والمحاربين القدامى والطلاب، وذلك اليوم الإثنين بقاعة المؤتمرات بالكلية.

في مستهل كلمته هنّأ الدكتور عرفة صبري الحضور بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكداً أن حرب ٧٣ تعد كنزًا ثمينًا يجب علينا جميعًا التعلم من دروسه المستفادة وتطبيقها في حياتنا العملية، وهي الإيمان بالله والتوكل عليه، والتخطيط الاستراتيجي، والالتزام، والإيمان بالنجاح وعدم الاستسلام لليأس، والحفاظ على الهوية المصرية، والسرية وعنصر المفاجأة والخداع الاستراتيجي، والتسلح بالعلم والمعرفة.

وأشار إلى ضرورة التحلي بالوعي واليقظة وعدم السماع إلى أي شائعات أو أخبار كاذبة تهدف إلى هدم العزيمة والإرادة لدى المصريين.

أبطال اكتوبر

وأشاد الدكتور أحمد حسني بجهود القوات المسلحة وأبطال حرب أكتوبر الذين بذلوا كل غالٍ ونفيس لتحقيق النصر لمصر، مؤكدًا أنه يجب علينا جميعًا تقديم أرواحنا ودمائنا فداءً للوطن.

ودعا الطلاب إلى السعي إلى تحقيق الأهداف والأحلام التي من شأنها رفعة الوطن وتقدمه، وإثراء روح الوطنية في النفوس، وعدم الانسياق خلف الشائعات الهدامة، مؤكدًا أن الشباب هم بناة المستقبل ويجب عليهم توخي الحذر من تصديق أي أخبار من شأنها التضليل والابتعاد عن الحقيقة.

وأكد نائب المستشار العسكري، أن القوات المسلحة المصرية لا تدخر جهدًا في الدفاع عن مقدرات الوطن في أي وقت أو مكان، مطالبًا الحضور بضرورة تلاحم الشعب مع الجيش والالتفاف حول القيادة السياسة وقواتها المسلحة وخاصةً في الوقت الحالي.

وعلى هامش الندوة قام بعض المحاربين القدامى بسرد قصصهم البطولية في أثناء حرب أكتوبر المجيدة.

وأشار محمد هاشم، إلى أن مركز النيل للإعلام يحرص دائمًا على عقد ندوات ومؤتمرات عن انتصارات أكتوبر بشكل دوري كل عام، وذلك لتوعية الطلاب وشباب المستقبل بالتضحيات الضخمة التي قدمها أبطال القوات المسلحة، لاستعادة كل شبر من مصرنا الحبيب والحفاظ على الكرامة المصرية والعربية أيضًا.

محمد سعد أن مصر تواجه العديد من حروب الأجيال خلال الفترة الحالية وأوصى الطلاب بأهمية التسلح بالوعي والالتفاف حول القيادة السياسية الحكيمة، مشيرًا إلى أن عقيدة قواتنا المسلحة هي النصر أو الشهادة داعيًا الطلاب إلى ضرورة التعرف على تاريخ بلادنا وإنجازاتها على مر العصور سواء في الحرب أو السلم.

وخلال الندوة تم تقديم بعض الفقرات الفنية كالشعر والغناء.

وفي ختام الندوة قام الدكتور عرفة صبري بتكريم ضيوف الجامعة وإهدائهم شهادات تقدير.

IMG-20241007-WA0034

IMG-20241007-WA0035

IMG-20241007-WA0033

IMG-20241007-WA0031