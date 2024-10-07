الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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وزير الخارجية يُعرب عن قلق مصر البالغ من التصعيد المتزايد بالمنطقة

وزير الخارجية
وزير الخارجية

أعرب وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، لنظيره الإيراني في اتصال هاتفي، عن قلق مصر البالغ من التصعيد المتزايد بالمنطقة واتساع رقعة الصراع في الإقليم، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ“القاهرة الإخبارية”.

 

وأكد وزير الخارجية، بدر عبدالعاطي، على استمرار مصر في تقديم كل أشكال الدعم السياسي والإنساني للبنان ويشدد على أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية.

 

وأوضح وزير الخارجية، أنه مصر تؤكد على ضرورة العمل على خفض التوترات وضبط النفس لتجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية قد تؤدى إلى تداعيات بالغة الخطورة.

وفي وقت سابق، أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن العدوان الإسرائيلي المستمر والغاشم على قطاع غزة والعدوان الحالي على الضفة الغربية ولبنان يمثل وصمة عار حقيقية على جبين المجتمع الدولي.

 

وشدد عبدالعاطي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة، عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، على أن مؤسسات المجتمع الدولي العاجزة عن ممارسة الحد الأدنى من الجهد والضغط لوقف هذا العدوان، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يحتاج إلى أشهر طويلة ليبدأ في المطالبة بوقف هذا العدوان الغاشم.

 

وأدان وزير الخارجية، بشدة التصعيد الإسرائيلي الخطير والذي لا يعرف حدودًا ويجر المنطقة إلى حافة الهاوية، ونؤكد الرفض التام والإدانة الكاملة للعداون الإسرائيلي الراهن على لبنان، متابعًا: “العدوان الإسرائيلي للبنان يشكل انتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة الشعب اللبناني واستقلاله السياسي”.

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