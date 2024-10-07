عقرهم كلب مسعور.. إصابة 18 شخص بسمسطا في بني سويف

أعلنت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، أن مستشفى سمسطا المركزي استقبل 18شخصًا أصيبوا إثر عقر كلب مسعور، مشيرة إلى أنه جرى تقديم كافة الإسعافات الأولية لجميع المصابين وأخذ المصل، وجرى إخطار الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على حياة الأهالي.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أنه جرى استقبال تلك الحالات بمستشفى سمسطا وصرحوا بأنهم تعرضوا لعقر كلب مسعور، وجرى إبلاغ الطب البيطري لإعداد حملات لضبط الكلب مشيرة الى ان الطب الوقائاى برئاسة الدكتورة امنية ابوجبل انتقلت الى مستشفى سمسطا المركزى لمتابعة الحالات وحصولهم على الامصال واضافت ان منطقتان هاجمها كلب مسعور المنطقة الاولى الازهرى التايعة لمركز سمسطا والمنطقة الاخرى قرية طلا التابعة لمركز الفشن وقامت سيارات الاسعاف بنقل المصابين الى مستشفى سمسطا المركزى اقرب مستشفى للمنطقتين التى وقع فيها عقر الكلب

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول 18 شخصا إلى مستشفى سمسطا المركزي، مصابين بجروح غائرة وسحجات متفرقة، نتيجة قيام كلب ضال بعقرهم، وجرى إعطاء اللقاح للمصابين، وخروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية، مع إلزامهم باستكمال جرعات اللقاح حسب التعليمات الطبية المعطاة إليهم، وتحرر محضر بالواقعة.