الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

شاهد.. قرعة حجز 32 عربة طعام متنقلة بجهاز العاشر من رمضان

القرعة العلنية
القرعة العلنية

أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، برئاسة  المهندس علاء عبداللاه مصطفى، اليوم الإثنين، إجراء قرعة لحجز 32 عربة طعام متنقلة بمقر الجهاز، في إطار  دعم المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل جديدة وتشجيع الشباب على خوض تجارب ريادة الأعمال من خلال مشاريع مبتكرة تتماشى مع احتياجات السوق المحلي، بما يسهم في التنمية الاقتصادية بالمدينة.

وأضاف الجهاز، في بيان له، أن القرعة تمت بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، و جلس الأمناء، لضمان النزاهة والشفافية.

وأوضح الجهاز، أن القرعة شهدت  إقبالاً كبيراً من المتقدمين، حيث تقدم للحصول على تلك الوحدات العديد من المواطنين الراغبين في بدء مشاريعهم الخاصة في مجال تقديم الأطعمة المتنقلة.

 

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