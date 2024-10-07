الأوبرا تحتفي بالشاعر شوقي حجاب.. هذا الموعد

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، في إطار نشاطها الثقافي والفكري ليلة فى حب الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب، وذلك في السابعة مساء الثلاثاء ٨ أكتوبر على المسرح الصغير، ضمن فعاليات وزارة الثقافة المصرية المميزة احتفاءً بالمبدعين.

تقديم نهلة ياسين، وتتضمن باقة مختارة من أجمل أعمال الشاعر الكبير شوقي حجاب، يلقيها نخبة من الفنانين والشعراء من ضيوف الشرف، هم : "الدكتور محمد البغدادي، الفنانة انوشكا، الشاعر محمد بهجت، ابنة الراحل سما حجاب، كما تتضمن الأمسية عدة فقرات غنائية لفرقة ونس بقياده الدكتور طارق عباس،إلى جانب مشاركة فرقة تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار.

معلومات عن الشاعر شوقي حجاب



يذكر أن الشاعر شوقي حجاب، ولد في المطرية - دقهلية عام ١٩٤٦، توفي عام ٢٠٢٣،تربى في كنف أب أزهري كان يكتب الشعر ويقتني الكتب ويعشق الثقافة، وأم متعلمة تقرأ وتمتلك خيالاً خصباً وتراثاً من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات على يد أبيه.

تعلم عروض الشعر وتعرف على مكتبته، وقد ساعده على الاتجاه لكتابة الشعر كل من أبيه وأخيه الأكبر الشاعر المعروف سيد حجاب، ورغم كتابته الشعر والأغنية للكبار، الاَّ أن الكتابة للطفل لها النصيب الأكبر في اهتماماته، وتميز إبداعه في مجال البرامج والدراما التلفزيونيةد

وكذلك في مسرح الطفل واشتهر بكتابته لعدة شخصيات وأقربها له «كوكي كاك» و«بقلظ»، و«عم شكشك» الذي قُدّم في حلقات «بوجى وطمطم»، إلى أن أصبح من أوائل من أبدعوا للأطفال في التليفزيون المصري، كما كتب العديد من الأغاني للأطفال والتى لاقت رواجا كبيرا .

فى عام ٢٠١٩ ضمن مشروع لإصدار عدد من أعماله الشعرية، أصدر الشاعر حجاب ديوانين ضمن "مسدسات شوقي حجاب" بدورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، هما "هيلا حب وغرام" و"ناس من زمن تاني"، وصدرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب،حصل شوقى حجاب على جائزة الدولة التقديرية في الآداب ٢٠٢١.