وزارة العمل تفتح باب قبول دفعات جديدة من المتدربين بالإسماعيلية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، عن فتح باب القبول للراغبين فى الحصول على برامج التدريب المهنى المجانية ، على مهن : صيانة المحمول ، اللغة الإنجليزية ، وأساسيات الحاسب الآلي ، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية والموجودة بمكتبة مصر العامة حالياً بمنطقة الشيخ زايد - صينية الشيخ زايد ، والتي أطلقتها الوزارة للمشاركة في خطة التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك في نطاق مدن وقرى محافظة الإسماعيلية.

كما بدأت المديرية في تلقي طلبات التسجيل لكافة الدورات من خلال اللينك التالي : https://2u.pw/Si3RAfGQ ، وحثت المديرية الشباب إلى الاستفادة من الدورات التدريبية المجانية التي توفرها الدولة المصرية في ضوء المبادرة الرئاسية ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، إن تلك الدورات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، أو من خلال اللينك المشار إليه.

كما نوه إلى أن الدورات الجديدة مدتها شهر ، تبدأ بعد إكتمال العدد المطلوب فى كل برنامج ، كما يمكن التواصل على رقم الهاتف : 01557320993 ، محدداً الاوراق المطلوبة للتقديم وهي: 2 صورة بطاقة الرقم القومى ، و2 صورة المؤهل الدراسى ، و 2 صورة شخصية ، كما يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها.