وزارة العمل تنظم ندوات "سلامتك تهمنا" في دمياط

نظمت مديرية العمل بمحافظة دمياط، 3 ندوات للتوعية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك بمركز شباب مدينة الروضة بحضور عدد ١٢٠من المواطنين، وقرية شرمساح مركز الزرقا بحضور عدد ١٢٠ من المواطنين ، والوحدة المحلية بالمحمدية تفتيش ثان كفر سعد بحضور عدد ١٥٠ من المواطنين.

وتناولت الندوات التعريف بأهمية السلامة والصحة المهنية ، وخطة الطوارئ والإخلاء عند المخاطر، وشملت أيضا استعراض ما تقدمه المديرية من خدمات كتوفير فرص عمل لائقة للشباب بالقطاع الخاص، وفرص التدريب المهني المجانى بالوحدة المتنقلة أو بمركز التدريب التابع للمديرية ضمن خطة عمل المديرية للعام 2024 – 2025 ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وقال فتحى التلاوى مدير مديرية العمل بدمياط، إن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية، تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ، وسلامة أدوات الإنتاج ، وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضاف مدير المديرية، أنه ألقت الندوات المفتشة نور درغام، والمفتشة علا متيرد، والمفتشة ايمان الخميسى بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.