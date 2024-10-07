وزارة العمل تتفقد برامج التدريب المجانية لتأهيل الشباب بقرى ومراكز المنيا

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، زيارة تفقدية للدورة التدريبية المجانية على مهن التفصيل والخياطة ، بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية بقرية ابيوها مركز أبوقرقاص، بمشاركة إعلام المبادرة الرئاسية، وتوزيع الشنط المدرسية على المتدربات بالدورتين وايضا على أهالى القرية، الدورة التدريبية يجرى تنفيذها ضمن عدد من الدورات المجانية على مهن يحتاجها سوق العمل، بهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على تلك المهن بجميع قرى ومراكز المحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

يأتى ذلك أيضًا فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وقال ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، إن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضافت مدير المديرية، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، كما قامت مدير المديرية أيضاً بالمرور المفاجئ على مركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة ، فى اليوم التالى لانتهاء الدورات التدريبية المركز ، وإحالة المختص داخل المركز إلى التحقيق لعدم تواجده واتخاذ الإجراءات القانونية معه.