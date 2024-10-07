نائب وزير الصحة يوجه بزيادة عدد الكراسي بعيادة الأسنان وفقًا لمعدلات تردد المرضى

وجه الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، بصرف مكافأة مالية تشجيعية لكافة الأطباء من العاملين بقسمي الأسنان والتمريض، وأحد موظفي قسم الإداريات بمستشفى المنيرة العام، وذلك تقديرا لالتزامهم في العمل ولمجهوداتهم المبذولة لتوفير أفضل خدمة للمرضى.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجأة أجراها، اليوم الإثنين، لمستشفى المنيرة العام، بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لنوابه بضرورة تكثيف المرور الميداني على مختلف المنشآت الصحية بالمحافظات لمتابعة العمل ميدانيًا والوقوف على أي التحديات والعوائق والعمل على حلها فورياً.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير حرص في مستهل الجولة بتفقد العيادات الخارجية والبالغ عددها 26 عيادة ( 13 عيادة أ، 13 عيادة ب)، في مختلف التخصصات الطبية، حيث تفقد عيادة الجراحة العامة، ووجه بتحويل غير الملتزمين من العاملين بالعيادة للتحقيق.

ونوه "عبدالغفار" إلى تفقد نائب الوزير عيادة الأسنان، ووجه بزيادة عدد الكراسي بها ، وفقاَ لمعدلات تردد المرضى وعدد الفرق الطبية بالعيادة، في مختلف التخصصات الخاصة بالأسنان، كما راجع توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، فضلاً عن التأكد من صيانة الأجهزة والكراسي بالعيادة.

وأضاف "عبدالغفار" أن نائب الوزير تفقد شباك التذاكر والخزينة الخاصة بالعيادات الخارجية ، لمراجعة الالتزام بلائحة الأسعار والتأكد من سرعة تقديم الخدمة للمواطنين، ولوحظ تكدس المواطنين على شباكي التذاكر والخزينة، حيث وجه "الطيب" في هذا الشأن بزيادة عدد الموظفين المعنيين بتنظيم المواطنين على شباك التذاكر، والتأكد من تحقيق سرعة الحجز وتوفير الراحة للمنتفعين.

كما حرص "الطيب" على الإطلاع على الكشوف الخاصة بتوزيع الأطباء على العيادات والتأكد من توافر القوى البشرية الكافية، ومراجعة انتظامهم بالفترات الصباحية والمسائية، فضلاً عن مراجعة معدلات الترددات الخاصة بالمرضى على كل عيادة، لافتاً إلى توجيهه بسرعة دخول المرضى كبار السن لتلقي الخدمات الطبية بالعيادات.

وأشار "عبدالغفار" إلى تفقد نائب الوزير لقسم الرعايات المركزة، والذي تم زيادة عدد الأسرة به إلى 19 سرير بدلاً من 10 أسرة، فضلاً عن زيادة عدد القوى البشرية من الأطباء العاملين بالقسم، لافتاً إلى توجيهه برفع كفاءة القسم بالكامل وزيادة أعداد فرق التمريض

بالقسم، موضحاً تفقده للمعمل الخاص بالمستشفى وقسم الطوارئ وقسم استقبال الأطفال.

ولفت "عبدالغفار" إلى تفقد نائب الوزير للصيدلية، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، موضحاً حرصه على التحدث للمرضى بالمستشفى خلال تفقده، للتأكد من مدى رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، حيث أشاد العديد من المرضى بجودة الخدمات المقدمة.





