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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الصحة يستعرض خطط التنمية وأبرز التحديات وفرص القطاع الصحي

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

بدء الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزارء  للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان في استعراض بيانه امام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس .

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ويستعرض عبدالغفار بيانه  بشأن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة؛ وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

 وقال جبالي ان عرض  عبدالغفار لبيانه ياتي وفقا للائحة والقانون


 

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