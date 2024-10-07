الداخلية تشن حملات مكبرة لمكافحة المخدرات والأسلحة

تواصل الإدارة العامة لـ مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة بنطاق مديريات أمن الغربية، الدقهلية ومطروح.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة طنطا، وبحوزته 200 طربة حشيش وزنت 20 كيلو جرام سلاح أبيض، ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة بنى عبيد بالدقهلية، وبحوزته 150 طربة حشيش وزنت 15 كيلو جرام.

كما تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بقسم شرطة السلوم بمطروح، وبحوزته 20 ألف قرص مخدر 120 زجاجة مواد كحولية.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانوينة.

وفى سياق اخر فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عناصر إجرامية تخصصت في ترويج المواد المخدرة، حيث تم ضبط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعثر بحوزتهما على 1.100 كيلو جرام لمخدر الهيروين، سلاح أبيض، وميزان حساس.

وتم ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزتهما كمية من مادة الأستروكس المخدر وزنت 4 كيلو جرام، وضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعثر بحوزتهما على كمية لمخدر الأستروكس وزنت 2.500 كيلو جرام.

كما تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، وسيدة بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.

وفي دائرة قسم مدينة نصر ثالث، تم ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش وطبنجة صوت، وتم ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلوجـرام.

كما ضبط عنصرين إجرامىين بدائرة قسم شرطة بـدر، أحدهم عثر بحوزته على 19 كيلو جرام لمخدر الأفيون، والأخر على كيلو جرام حشيش.

وفي دائرة قسم السلام أول، تم ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من مخدري الحشيش، الآيس عدد من السجائر مخلوط تبغها بالمواد المخدرة، سلاح أبيض، وسيارة بدون لوحات معدنية.