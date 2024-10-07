وزارة العمل تتابع تنفيذ برامج التدريب المجانية لتأهيل الشباب بالجيزة

تابعت مديرية العمل بمحافظة الجيزة، تنفيذ الدورات التدريبية المجانية للفتايات على مهنة : الخياطة والتفصيل وذلك لاستغلال خامات البيئة والتشجيع على إقامة مشروعات صغيرة للفتايات، وذلك لعدد ٤٠ متدربة من الفتيات ، بمركز تدريب مهني منشأة البكاري، في إطار مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن المطلوبة في سوق العمل، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وتنفيذاً لخطة التدريب المهني للعام 2024 – 2025، والتى يجرى تنفيذها بمركز تدريب مهني منشأة البكاري التابع للمديرية.

وذلك لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة، أو مساعدتهم فى بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة، والاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصادياً من خلال تنمية قدراتها وتنمية المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال في المجتمع.

وقال محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة، إن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، والاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير مزيد من فرص التدريب المهني المناسبة لهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل داخل المحافظات.

وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها، ومؤكداً استمرار تقديم البرامج المجانية للشباب والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم.