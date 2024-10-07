تعد شوربة الفطر الطازج الكريمية من أفضل أنواع الشوربات القديمة الفرنسية التى انتشرت الى كافة دول العالم، كما انها غنية بالسعرات الحريرية لاحتوائة على الكريمة والزبدة.

يحتوى المشروم على فوائد عديدة أبرزها عندما أظهرت دراسة أجرتها مايو كلينك مؤخرًا أن إضافة المزيد من الكالسيوم والبوتاسيوم إلى نظامك الغذائي قد يقي من تكوّن حصوات الكلى وإعادة تكونها.

ويعد الفطر مصدر جيد لفيتامينات B2 وB3 وB5 وB9، أو ما يعرف بالفوليك، إن فيتامينات B ضرورية لتكوين ونمو الخلايا، أي أن شعرك وجلدك وأظافرك يمكن أن تصير أكثر صحةً، وكذا دماغك وقلبك.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير شوربة الفطر الطازج الكريمية بخطوات سهلة وبسيطة يسهل تحضيرها لأفراد أسرتك على مائدة الغداء.

المقادير

- الفطر : 600 جراماً (طازج مشكل ومقطع إلى شرائح)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- دقيق : ربع كوب

- مرق دجاج : 2 كوب

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- كريمة الطبخ : كوب

- بقدونس : حسب الرغبة (مفروم / للتزيين)

طريقة التحضير

ذوّبي الزبدة في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وشوحيه حتى يذبل.

أضيفي شرائح الفطر، ونكهي بالملح والفلفل الأسود.

أضيفي الدقيق ومرق الدجاج، وحركي الخليط جيداً حتى يذوب الدقيق، ثم اتركي القدر حتى يغلي.

خففي النار، ثم أضيفي الكريمة، واتركي الشوربة على النار لحوالي 15 دقيقة.

ضعي الشوربة في وعاء الخلاط الكهربائي، واخلطي حتى تحصلي على مزيج ناعم القوام.

أعيدي تسخين الشوربة في القدر، ثم ضعيها في طبق التقديم، وزينيها بالبقدونس المفروم، وقدميها ساخنة.