كامالا هاريس: لن نتوقف عن ممارسة الضغط لإنهاء الحرب في غزة

قالت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس:"إن العمل الذي نقوم به دبلوماسيا مع قيادة إسرائيل هو سعي مستمر لتوضيح مبادئنا،والتي تشمل الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، والحاجة إلى إنهاء هذه الحرب، والحاجة إلى التوصل إلى اتفاق من شأنه إطلاق سراح المحتجزين ووقف لإطلاق النار" مؤكدة عدم التوقف عن ممارسة الضغط على إسرائيل والمنطقة؛ لإنهاء الحرب في قطاع غزة .

جاء ذلك خلال مقابلة أجراتها نائب الرئيس الأمريكي مع برنامج "60 دقيقة" على قناة سي بي إس نيوز الأمريكية.

وردا على سؤال ما إذا كان لدى الولايات المتحدة "حليف وثيق حقيقي" في شخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؟... قالت هاريس: " أعتقد، بكل احترام، أن السؤال الأفضل هو: هل لدينا تحالف مهم بين الشعب الأمريكي والشعب الإسرائيلي؟ والإجابة على هذا السؤال هي نعم.

وبحسب موقع أكسيوس الأمريكي، تتمثل أهمية هذا الأمر في أن المقابلة ستُذاع اليوم الاثنين تزامنا مع الذكرى الأولى لأحداث السابع من أكتوبر.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، يظهر عرض "سي بي إس" التمهيدي حول المقابلة أن المحاور ضغط على هاريس بشأن إحجام نتنياهو حتى الآن عن وقف إطلاق النار واتفاق المتجزين في غزة، وعدم دخول القوات الإسرائيلية إلى لبنان، على الرغم من دعوات الولايات المتحدة لذلك.

وأشار محاور هاريس خلال مقابلة "60 دقيقة" - إلى أن الولايات المتحدة تزود إسرائيل بمليارات الدولارات من المساعدات العسكرية.

وأوضحت هاريس، أن المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل سمحت لها بالدفاع عن نفسها ضد 200 صاروخ باليستي كانت مخصصة لمهاجمة إسرائيل.

وأضافت: "عندما نفكر في التهديد الذي تشكله حماس وحزب الله وإيران، أعتقد أنه من الضروري بلا أدنى شك أن نفعل ما بوسعنا للسماح لإسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد هذا النوع من الهجمات".

على صعيد آخر، أعلن عدد من الأئمة المسلمين في أمريكا تأييدهم للمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك في رسالة مفتوحة نشرت عبر وسائل الإعلام الأمريكية.

وقال الأئمة، وعددهم 25، في رسالتهم حسبما أفادت قناة "الحرة " الأمريكية "يتعين علينا التفكير المنطقي في قرارات التصويت لصالح قضايا العرب والمسلمين".. معتبرين أن دعم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس يعد الخيار الأفضل لإنهاء النزاع الدموي في غزة ولبنان مقارنة بالبدائل الأخرى.

واعتبر الأئمة المسلمون في أمريكيا أن عودة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، إلى الحكم في الولايات المتحدة يشكل تهديدا كبيرا للمجتمع المسلم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط .

والتقت نائبة الرئيس الأمريكي بقادة من الجالية المسلمة والعربية في ميشيجان، وذلك في خضم الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وجنوب لبنان.