الصحة الفلسطينية: الاحتلال حرم مليوني شخص في قطاع غزة من الخدمات الصحية

عقدت وزارة الصحة الفلسطينية مؤتمرًا صحفيًا بالتزامن مع ذكرى مرور عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أنه سقط أكثر من 41638 شهيدا أكثر من 60% منهم من الأطفال والنساء وكبار السن جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشددت الصحة الفلسطينية، على أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 65% من المؤسسات الصحية في قطاع غزة وما تبقى يعمل بشكل جزئي، كاشفة عن استشهاد 986 كادرا صحيا 4 منهم داخل سجون الاحتلال من أصل 312 معتقلا.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي حرم أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة من الخدمات الصحية، مؤكدة أن هناك 12 ألف مريض سرطان في قطاع غزة لا يتلقون العلاج جراء منع الاحتلال دخول المساعدات الطبية.

وتابعت الصحة الفلسطينية: “مئات مرضى الكلى استشهدوا جراء تدمير المستشفيات و100 ألف مريض ماتوا بسبب عدم تلقيهم حاجاتهم الأساسية من العلاج”.