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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

زعيم الأغلبية: الصندوق السيادي ليس بدعة

الدكتور عبدالهادي
الدكتور عبدالهادي القصبي

قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن إنشاء الصندوق السيادي ليس بدعة بل هو أمر محل وضروري وسبقنا إلى تلك الخطوة دول كثيرة ونجح فيها الصناديق السيادية وحقق الغرض منه من أجل ذلك اقر مجلس النواب قانون إنشاء الصندوق السيادي المصري.   

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وأضاف القصبي أن الهدف الرئيسي والأساسي من إنشاء الصندوق هو العمل على حسن إدارة الأصول المملوكة للدولة والعمل على استثمارها على خير ما يكون للوصول إلى نتائج إيجابية تحقق الهدف منه وتجعله قيمة مضافة للاقتصاد الوطني كما أن من أهداف الصندوق تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص.

 

وأشار زعيم الأغلبية إلى أن الدولة المصرية استطاع من من خلال هذا الصندوق تحقيق عوائد مالية هي الأعلى من حصيلة الاستثمارات وهو ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري وبناء على كل ما تقدم أعلن  باسم الأغلبية موافقتي من حيث المبدأ على التعديلات الخاصة بقانون الصندوق السيادي وأطالب الصندوق بحسن استثمار المقرات الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية التي تم نقلها إلي العاصمة الإدارية وتباشر عملها الآن من هناك وذلك بما يحقق قيمة مضافة.

  جاء ذلك علي هامش  الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع قانون بشأن إدخال تعديلات علي قانون الصندوق السيادي.

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