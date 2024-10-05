ننشر تصريحات رئيس مجلس النواب فى جلسة افتتاح دور الانعقاد الخامس

تنشر بوابة الوفد تصريحات رئيس مجلس النواب فى جلسة افتتاح دور الانعقاد الخامس

- مجلس النواب يتعهد باستكمال ما بدأه من صياغة تشريعات تساهم في دعم المواطن والحفاظ على حقوقه، وكذلك استكمال دوره الرقابي بمزيد من التعايش مع اهتمامات المواطن ومتطلباته بموضوعية تامة.

- مجلس النواب يشيد بالموقف التاريخي للقيادة السياسية في الوقوف بقوة ضد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني على حساب دول الجوار، ويثمن قرار توفير مساعدات طبية عاجلة للشعب اللبناني الشقيق في ظل تقاعس دولي واضح تجاه إنهاء معاناة الأبرياء في لبنان.

- مجلس النواب يطالب المجتمع الدولي بضرورة الوقف الفوري "للممارسات الإسرائيلية" والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي.

- مصر تسعى لمد يد العون لأشقائها وهو التزام الأخ تجاه أخيه، ومستمرة في جهودها لتعزيز الاستقرار ودعم المؤسسات الوطنية في ليبيا والسودان والصومال.

- مجلس النواب يعلن رفضه للسياسات الأحادية الأثيوبية المخالفة لقواعد القانون الدولي، ويؤكد أن مصر لن تتهاون مع أي مساس بأمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.

-مجلس النواب يقدم الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية لقيادته مسيرة الوطن بحكمة وبصيرة واضعاً مصلحة الوطن وأمن مصر واستقرارها فوق كل اعتبار، ويؤكد دعمه الدائم لجهود سيادته لخفض التصعيد في المنطقة وإحلال السلام ومواصلة مسيرة التنمية.

- انتصارات أكتوبر المجيد ستظل علامة مضيئة في سجل العسكرية المصرية، ورمزاً لتلاحم الجيش والشعب لحماية استقلال واستقرار الوطن.