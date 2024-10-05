عضو مجلس النواب اللبناني: إسرائيل تستدرج المنطقة إلى شريعة الغابة والعنف

علق النائب ملحم خلف، عضو مجلس النواب اللبناني، على وصول الطائرة المصرية إلى لبنان لتقديم المساعدات للشعب اللبناني في الأزمة الحالية، مشددا على أن هذا يثبت أنه يمكن فتح جسر جوي للمساعدات؛ لأن الشعب اللبناني أصبح على قارعة طريق الحرب وليس هناك أي ضمير أممي تحرك في هذا الإتجاه.

ووجه عضو مجلس النواب اللبناني، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، التحية للشعب المصري وجمهورية مصر العربية على مساندتها للشعب اللبناني.

وأضاف أن الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان تأتي دون أي ضوابط، ومنفلتة من القيود الإنسانية والأخلاقية بعد أن ضربت بعرض الحائط كل المواثيق الدولية، وأسقطت الشرعية الدولية وكافة القرارات الملزمة لها، مواصلا: “إسرائيل تستدرج المنطقة إلى شريعتها وهي شريعة الغابة والعنف، وتستدرج المنطقة إلى إتمام عملية دوامة العنف، وهذه الدوامة لا يمكن أن تقف إلا إذا أعدنا ترميم الشرعية الدولية، والتي هي من مسؤولية القوى العظمى التي تقف وكأنها ممالقة لدولة إسرائيل، ويجب أن نعود إلى مرجعية الأمم المتحدة”.