أسعار السمك اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024

شهدت أسعار الاسماك اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 في الأسواق المختلفة انخفاضا في مختلف الأنواع، إذ بلغ سعر السمك البلطي الأسواني للكيلو نحو 71 جنيهًا، والجمبري الوسط بـ234 جنيهًا للكيلو.

سعر الأسماك اليوم

سعر الأسماك اليوم حسبما أوضحت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، وفق آخر تحديث.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

جمبري وسط: الكيلو بـ234 جنيهًا.

سعر الجمبري الصغير: الكيلو بـ174 جنيهًا.

جمبري «ممتاز»: الكيلو بـ 290 جنيهًا.

مكرونة سويسى الكيلو 90 جنيهًا.

سمك موسى الكيلو ل225 جنيهًا.

الكابوريا: الكيلو بـ141 جنيهًا.

فيليه بلطي: الكيلو بـ150 جنيهًا.

سعر سمك قشر بياض: الكيلو بـ113 جنيهًا.

سبيط: الكيلو بـ 292 جنيهًا.

المرجان وسط: الكيلو بـ119 جنيهًا.

المرجان ممتاز الكيلو بـ150 جنيهًا.

بياض «ممتاز»: الكيلو بـ121 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي

سعر السمك البلطي الأسواني: الكيلو بـ71 جنيهًا.

البلطي ممتاز: الكيلو بـ85 جنيهًا.

البلطي صغير: الكيلو بـ63 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

السردين المجمد: الكيلو بـ98 جنيهًا بلا من 104.

الماكريل المجمد: الكيلو بـ92 جنيهًا.