جامعة سوهاج تختتم دورة TOT بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات

اختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، بالتعاون مع المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات، فعاليات دورة إعداد مدربين TOT، والتي استمرت على مدار ٦ أيام متتالية، بمشاركة الدكتور عاشور عمري مدير المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات سابقاً، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدرب المعتمد بالمركز، والدكتور عنبر محمود مدير المركز والمدرب المعتمد، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الدورة التدريبية هدفت إلى إعداد كوادر مدربة من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وخارجها، وتأهيليهم علمياً وعملياً للقيام بالتدريب بالمستقبل، وتحويل الأفكار النظرية إلى واقع عملي ملموس بالشرح المبسط والأسلوب الميسر، إلى جانب التعرف على مدخلات ومخرجات العملية التدريبية، مضيفاً أن التدريب قدمه نخبة من أفضل المدربين في مصر والوطن العربي، وشارك بالبرنامج التدريبي عدد ١٦ متدرب، وتم تقديم البرنامج في ٣٦ ساعة تدريب فعلية.

وأكد الدكتور خالد عمران، على أهمية البرنامج التدريبي في التأثير على سلوك المتدرب وتحسين قدراته وصقل مهارات الإقناع والتواصل مع الآخرين، بالإضافة إلى اكتساب المعرفة اللازمة لإعداد و تقديم برنامج تدريبي ناجح، واستخدام وسائل تدريب فعالة مثل الوسائل الالكترونية والتقنيات العلمية الحديثة.

وأوضح الدكتور عنبر محمود، أن البرنامج تناول عدة موضوعات أهمها توضيح الفرق بين التدريس والتدريب، أهم صفات المدرب الناجح، ومهارات العرض والتواصل الفعال، مع التعريف بأساليب التدريب، وكيفية تحديد الإحتياجات التدريبية وتصميم برنامج تدريبي جيد، ومفهوم الحقيبة التدريبية، كما اشتمل أيضاً على التعريف بالتدريب الإلكترونيّ وتطبيقاته.

وأضاف عنبر، أنه في ختام البرنامج قدم كل مشارك جلسة تدريبية مصغرة بمشاركة أقرانه كمتدربين، قاموا فيها بإتباع المنهج المثالي للتدريب وتطبيق مهارات المدرب الفعال من بدء الجلسة التدريبية والتعامل مع المتدربين، وحتي ختامها وتقييم التدريب، و تقييم المشاركين بوسائل مختلفة لقياس مدى تحقق الأهداف المعرفية والمهارية والسلوكية المستهدفة بمناقشتهم وملاحظتهم أثناء أداء الأنشطة التدريبية وتقييم أدائهم بالجلسات التدريبية المصغرة.

من الجدير بالذكر قام بتقييم المتدربين كلاً من الدكتورة رشا بدري استشاري مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية ومنسقة التدريب بالمجلس الاعلي للجامعات، والدكتور محمد عمران أستاذ العلوم بجامعة جنوب الوادي والمدرب المعتمد بالمركز القومي، كما سيحصل المشاركين على شهادات معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بحضور أو اجتياز البرنامج حسب معدل إنجازهم.