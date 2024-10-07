نادي أكتوبر برأس غارب يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

نظم نادي أكتوبر الرياضي برأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، احتفالًا كبيرًا بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وشهد الاحتفال فرحة عارمة بين النشء، الذين عبروا عن فخرهم واعتزازهم بتضحيات أبطال حرب أكتوبر.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وفراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وإشراف صفاء عبد البديع مدير إدارة شباب رأس غارب، وطلعت طلب المدير التنفيذي للنادى.

تضمن الاحتفال فقرات متنوعة من الأغاني الوطنية والرقصات الشعبية، بالإضافة إلى عروض مسرحية تعبر عن روح العزة والكرامة التي تميز المصريين، كما تم تنظيم مسابقات ثقافية ورياضية للاحتفال بهذه المناسبة الغالية.

وألقت صفاء عبد البديع كلمة أشادت فيها بدور النشء والشباب في الحفاظ على تراث الوطن وتاريخه، مؤكدة أهمية استلهام العبر والدروس من انتصارات أكتوبر. كما أكدت دور النادي في غرس القيم الوطنية في نفوس النشء والشباب وتنمية روح الانتماء لديهم.

وأكد المشاركون في الاحتفال أهمية الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، مشددين على ضرورة نقل هذه الذكريات إلى الأجيال القادمة.

كما عبروا عن فخرهم بانتمائهم إلى هذا الوطن العظيم، وتعهدوا ببذل كل ما في وسعهم من أجل رفعة مصر.

وفي الختام قال طلعت طلب "إن الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر هو واجب وطني علينا جميعًا، وهذه الذكرى تذكرنا بتضحيات أبطالنا، وتلهمنا لبذل المزيد من الجهد من أجل مستقبل أفضل لمصر".

احتفالات أكتوبر