فصائل فلسطينية تقصف تل أبيب وسقوط صاروخ بريشون في الجنوب

كشفت فصائل فلسطينية، عن قصف تل أبيب برشقة صاروخية من نوع إم-90، ردًا على العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

قصف تل أبيب

أفادت مراسلة “القاهرة الإخبارية"، بأن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب، وذلك إثر إطلاق صواريخ من غزة على تل أبيب الكبرى، خلال الدقائق الأخيرة.

وأعلنت مراسلة “القاهرة الإخبارية”، عن دوي انفجار كبير في تل أبيب، وسقوط صاروخ في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.

تبنت حركة حماس، عملية استهداف قلب تل أبيب، ظهر اليوم الإثنين، برشقة صاروخية من خان يونس، وفشل القبة الحديدية في التصدي بالتزامن مع ذكرى طوفان الأقصى.

وأفادت يسرائيل هيوم، بأن الذراع العسكري لحماس تبنى مسؤوليته إطلاق رشقة صاروخية تجاه تل أبيب.

في ظل استنفار واسع للجيش الإسرائيلي بكافة منظوماته الأمنية والعسكرية.