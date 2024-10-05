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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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رئيس وزراء لبنان الأسبق: تل أبيب تحاول الانتقام من حزب الله

فؤاد السنيورة، رئيس
فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق

قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن تل أبيب تحاول الانتقام من حزب الله فعليا في هذه العملية للدائرة الآن في جنوب لبنان وعلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مؤكدًا أن أعذار إسرائيل يبررها المجتمع الدولي.

وتابع «السنيورة»، خلال لقاء ببرنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، :"الضحايا الحقيقيين هم من المدنيين اللبنانيين مثلما حدث مع المدنيين الفلسطينيين"، مشددة على أن هذا الأمر غير مقبول أن يستمر، هذه التبريريات غير مقبولة، ولذلك يجب أن يكون هناك موقف عربيا ودوليا ضابطا من أجل للإسراع في وقف إطلاق النار.

 

وأكد أن لبنان التزم بقرار الأمم المتحدة رقم 1701، أقر حزب الله آنذاك في 2006 بأنه سيلتزم بهذا القرار، وخلال تلك الفترة شهدت مرحلة هدوء لكن الحزب لم يلتزم بشكل صحيح ولا حتى إسرائيل، موضحا أن هناك حاجة لكي تلتزم إسرائيل وحزب الله لهذا القرار، الذي يخلق قواعد على أساسها أن يصار إلى الالتزام بها.

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