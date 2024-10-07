مواقف للتاريخ.. كيف ساهم الدعم العربي في نصر أكتوبر 1973؟

لم تكن حرب أكتوبر المجيدة معركةٍ عسكريةٍ خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، فلقد تحدى الجيش المصري المستحيل ذاته وقهرهُ وانتصر عليه وأثبت تفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة.

وجاء انتصار مصر في حرب السادس من أكتوبر عام 1973 بدعم كبير من العرب، حتى ظلت هذه الحرب رمزاً للفخر والعزة للمصريين والعرب ككل.

دور السعودية في نصر أكتوبر 1973

وكان الدعم العربي قوي مسانداً لمصر وسوريا، وتنوعت المساعدات ما بين العسكرية واللوجستية، فقد أنشأت السعودية جسرا جويا لإرسال 20 ألف جندي إلى الجبهة، كما أطلقت حظراً عربياً على تصدير النفط، يستهدف بلدان العالم بشكل عام، وأمريكا وهولندا بشكل خاص، لدعمها إسرائيل.

دور الإمارات في نصر أكتوبر 1973

كما جاءت مواقف مؤسس دولة الإمارات والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لتترجم التلاحم العربي في هذه الحرب، وظلت كلماته تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، حين قال إن البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي.

دور العراق واليمن في نصر أكتوبر 1973

وفي إطار الدعم العربي أيضا، أرسل العراق إلى مصر سربين من طائرات "هوكر هانتر" في نهاية مارس من عام 1973، وبلغ مجموع الطائرات التي وصلت مصر إلى 20 طائرة، كما أغلق اليمن مضيق باب المندب على إسرائيل.

دور الجزائر والأردن في نصر أكتوبر 1973

وجاء الموقف الجزائري واضحاً حينما طلب الرئيس هواري بومدين من الاتحاد السوفيتي شراء أسلحة وطائرات لإرسالها إلى مصر، بعد علمه بنية إسرائيل في الهجوم عليها، وشاركت القوات الأردنية في الحرب على الجبهة السورية بإرسال ألوية مدرعة لخداع المخابرات الإسرائيلية.